Coppa Italia, la spezzina Viola Battistella seconda a Cuneo

Fuori provincia - Ottimo inizio di stagione agonistica per la spezzina arrampicatrice Viola Battistella 16 anni che domenica a Cuneo presso la palestra Big Wall ha ottenuto un ottimo secondo posto giovanile nella gara di Coppa Italia Senior Boulder che ha visto la partecipazione di quasi 200 atleti nel rispetto del protocollo federale anti Covid della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Iniziata quindi la stagione agonistica a porte chiuse per ora per l’arrampicata sportiva e per la concittadina Viola che fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro di Moena della Polizia di Stato che parteciperà quest’anno Covid permettendo ad importanti competizioni nazionali ed internazionali tra cui i mondiali e gli europei giovanili che si svolgeranno in Russia.