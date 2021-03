Coppa America protagonista nel salotto tv di Omoboni

Fuori provincia - La nautica in tv con ben due format televisivi. Merito del talk show S4 (sport, sun, sea e snow) in onda prima su SPORTITALIA e poi sulla TV SVIZZERA ITALIANA visibile in tutta Italia, la prima trasmissione in programmazione, in diretta dagli studi televisivi di Milano, lo spezzino Floriano Omoboni con ospiti del settore, parla della 36 edizione di Coppa America di Vela e delle priorità 2021 del turismo nautico in questo periodo difficile. La trasmissione è giunta al suo 10° anno di programmazione. E da Maggio torna in onda anche il magazine televisivo Blu sport. Entrambi i format sono raccolti sotto l'egida Sportoutdoor.tv