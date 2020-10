Contro le discriminazioni nello sport, in campo anche la FIGC

Fuori provincia - Anche quest’anno la FIGC sostiene le Settimane di Azione contro la discriminazione (Football People Weeks), promosse dal 7 al 22 ottobre in tutta Europa tramite FARE (Football Against Racism in Europe), partner UEFA per la lotta alla discriminazione. Per promuovere l’inclusione sociale attraverso il calcio, ogni anno il movimento #FootballPeople weeks invita le federazioni europee ad un’attività di sensibilizzazione attraverso i propri canali media e social.

Gli Azzurri hanno preso parte alla campagna posando con la t-shirt ufficiale di FARE e lanciando un messaggio per invitare tutti i tifosi a lottare contro la discriminazione: “Sono felice di dare il mio supporto alla campagna #FootballPeople weeks – le parole di Ogbonna – promossa da FARE in tutta Europa per sostenere l’integrazione, la diversità e combattere ogni forma di discriminazione. Insieme possiamo farcela!”. Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Verratti: “Sono fiero di essere testimonial della campagna – ha dichiarato il centrocampista del Paris Saint Germain – affrontiamo tutti insieme la lotta contro ogni forma di discriminazione!”.