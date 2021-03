cambio in panchina

cambio in panchina

Fuori provincia - Ufficiale l'approdi di Serse Cosmi alla guida tecnica del Crotone. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. Nelle scorse ore era arrivato l'esonero per Giovanni Stroppa, che aveva riportato i calabresi in serie A dopo tre stagioni. Fatale per lui la sconfitta casalinga contro il Cagliari.