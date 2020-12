Conte non vuole fermarsi: "Battere Spezia e Verona prima di Natale"

Fuori provincia - "Vincere queste partite è importante, prima della sosta ci sono Spezia e Verona e dobbiamo cercare di mantenere il trend positivo". E il trend dice che l'Inter in casa viene da cinque vittorie consecutive dopo aver ieri sera battuto anche il Napoli con un rigore di Lukaku. Una partita "non bella" la definisce Antonio Conte, ma punti che fanno classifica e morale. "Il nostro è un gruppo che ha sofferto l'eliminazione dalla Champions League, che ha voglia di fare anche nelle difficoltà. Alleno ragazzi puliti, che spero diventino anche più scaltri e furbi in campo".