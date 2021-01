Colpo della Sampdoria contro l'Inter, cadono Genoa e Crotone

Fuori provincia - Una Roma in grande forma batte con facilità il Crotone (1-3), che rimane dunque il fanalino di coda della serie A. I risultati del pomeriggio segnalano la frenata di molte delle dirette concorrenti dello Spezia. Battuto seccamente il Parma a Bergamo (3-0), ora Liverani rischia seriamente l'esonero nei prossimi giorni. Perde il Genoa contro il Sassuolo (2-1) e perde il Cagliari in casa contro il Benevento (1-2). Pareggi in Torino-Verona (1-1) e Bologna-Udinese (2-2), sconfitta la Fiorentina dalla Lazio (2-1). Colpo della Sampdoria, che batte l'Inter (2-1) e si proietta in ben altre zone di classifica.