Claudio Arzà regala a BB Competition la vittoria a “Il Ciocchetto event”

Fuori provincia - E’ un fine settimana di grandi soddisfazioni, quello appena archiviato dalla scuderia BB Competition sull’asfalto de Il Ciocchetto Event”, appuntamento andato in scena a Castelvecchio Pascoli, in provincia di Lucca.



A garantire il massimo risultato sulle strade della tenuta “Il Ciocco” è stato il portacolori spezzino Claudio Arzà, alla terza vittoria assoluta stagionale dopo quella conquistata al Rally Piancavallo Nazionale ed al Rallyday di Pomarance.



Al volante della Skoda Fabia R5, vettura messa a disposizione da DM Competition - struttura facente riferimento alla famiglia Della Maggiora - e gestita per l’occasione dal team MM Motorsport di Porcari (Lucca), Claudio Arzà si è imposto in vetta alla classifica fin dalla seconda prova speciale, garantendosi la firma sull’albo d’oro della gara dopo quattordici prove speciali caratterizzate da asfalto bagnato, condivise con il copilota David Castiglioni.



Un successo, quello di Claudio Arzà, contraddistinto dall’utilizzo delle nuove coperture Michelin, particolare che ha assecondato a pieno la guida del pilota spezzino.



“Una grande soddisfazione, scrivere il mio nome nell’albo di una gara che ha reso protagonisti grandi campioni - il commento di Claudio Arzà all’arrivo - vittoria che ha anche garantito al mio copilota David Castiglioni di aggiudicarsi il prestigioso trofeo dedicato a Maurizio Perissinot. Tengo a ringraziare DM Competition ed il team MM Motorsport, che ha gestito alla perfezione la vettura, nonché tutta la mia scuderia, la BB Competition, compartecipe di una stagione di grandi risultati”.



Ad impreziosire il palmares del fine settimana, la quarta posizione assoluta conquistata dal portacolori elbano Andrea Volpi, affiancato “alle note” da Claudio Adriani, al centro di una performance caratterizzata da una prima tappa densa di problematiche, legate al lungo periodo, otto mesi, che ha visto il driver lontano dal volante della Skoda Fabia R5, vettura al centro di una “toccata” ed un testacoda nel primo giorno di gara. Un ritardo, quello accusato da Andrea Volpi, colmato nella giornata conclusiva grazie ad una condotta aggressiva concretizzata con un’esaltante “top five”.



Bilancio positivo anche per Mariano Mariani e Simona Righetti, su Renault Clio Williams, con il pilota alla prima esperienza sulle strade de “Il Ciocchetto Event” e protagonista di una condotta volta alla spettacolarità ed al divertimento, elementi che contraddistinguono l’appuntamento conclusivo della stagione rallistica.