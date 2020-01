Ciurria torna al Picco: "Sarà un'emozione. Se segno non esulto"

Fuori provincia - "Mi alleno da lunedì, sono a disposizione del mister. Vediamo cosa decide". Patrick Ciurria torna al Picco dopo aver trovato a Pordenone il trampolino per tornare in serie B a buoni livelli. Fece la scelta giusta quando lasciò la maglia bianca, che gli è rimasta nel cuore. "Sarà una bella emozione tornare la prima volta da avversario. La città e la società mi hanno dato tanto. Lo Spezia sta bene e gioca un bel calcio. Ex compagni? C'è Gennaro Acampora che sta tornando dopo un lungo stop: ha gamba, baricentro basso e forza fisica. Se segno? Penso che non esulterei per rispetto di tutti, ma penso al cento per cento al Pordenone".