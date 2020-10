Chiesa si presenta: "Imporre il nostro gioco e battere lo Spezia"

Fuori provincia - "Siamo tutti uniti per giocare al meglio la partita con lo Spezia, che sarà fondamentale. Vincere sarà importantissimo, cercheremo di imporre il nostro gioco e le nostre idee con intensità e portare a casa i tre punti". Federico Chiesa si presenta con il debutto già alle spalle. E' il colpo di fine mercato della Juventus, quello che riaccende la storia dei talenti 'strappati' alla Fiorentina negli anni passati. Polemiche a parte, l'attaccante è subito diventato centrale per Andrea Pirlo data anche l'indisponibilità di Cristiano Ronaldo. "Giocare in Champions con la maglia della Juventus è stata un'emozione unica. Il Mister ci fa delle richieste precise, io sono a totale disposizione e scendiamo in campo per vincere ogni partita in ogni competizione. Ci aspettano partite fondamentali sia in campionato che in coppa. Da quando sono arrivato qui per me è tutto nuovo, devo imparare tanto, ma sono felicissimo".