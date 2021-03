Che gioiello Muriel: "Mi alleno a tirare dopo ogni allenamento"

Fuori provincia - “Lo Spezia ci ha costretto a correre tante e a sbagliare. Ha fatto un'ottima partita dal punto di vista fisico, poi calciavano la palla in avanti e la difesa saliva subito. Tutte corse che poi pesano nell'economia di una partita”. Ha illuminato la serata Luis Muriel, con un gol fantastico che ha indirizzato il match fino a quel momento molto equilibrato. “Mi alleno molto, rimango anche dopo gli allenamenti per provare i tiri. Ho quasi trent'anni e prendo il mio lavoro in maniera più seria di quando ero giovane, in cui pensavo più che altri a divertirmi al campo. In questi due anni all'Atalanta sono migliorato da questo punto di vista”, ha detto ai microfoni di Sky.