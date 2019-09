Cesarini a quota 100 gol: "Dedica alla nonna che è in ospedale"

Fuori provincia - "Sono veramente felice perché ho passato un anno con due operazioni. Arrivo a 100 gol in carriera, pagherò la cena alla squadra. Lo dedico alla nonna che mi ha seguito su tutti i campi d'Italia. Purtroppo ora si è rotta il femore ed è in ospedale, spero torni presto sugli spalti". La rovesciata di Mota Carvalho non ha offuscato l'obiettivo raggiunto da Alessandro Cesarini, che con il Siena ha toccato un traguardo storico per un attaccante. Un pensiero alla famiglia, a cui è sempre stato molto legato. Il follese è pronto a una stagione da protagonista dopo l'annata difficile che si è lasciato alle spalle: "Obiettivo è stare là in alto, sapendo che il Monza è la favorita per una questione di budget"