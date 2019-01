Cerreto, le prime gare stagionali: ecco i premiati dello Sci21

Fuori provincia - Si sono tenute a Cerreto Laghi le prime gare del circuito “Natura Nuova”, Trofeo “Audi Zentrum”, per le categorie Baby e Cuccioli: originariamente fissate per il fine settimana precedente e…finalmente disputate in condizioni ottimali di neve grazie all’impegno dei responsabili della stazione appenninica. Eccellente ivi la partecipazione di quello Sci 21 costituito soprattutto da giovani atleti spezzini; soddisfattissimo infatti il suo allenatore Carlo Brizzi.

Anzitutto la prova di gimkana con Sofia Brizzi vittoriosa nella categoria Baby 2 riprendendo esattamente da dove aveva lasciato al termine della scorsa stagione. Completano le affermazioni del club Aurora Romano, splendida seconda classificata nella categoria Cuccioli 1 dove Matilde Piazza è ottima sesta e Alberto Barbolini si conferma tra i migliori, con un brillante terzo posto sul versante maschile.



Il giorno dopo lo slalom e ancora e di nuovo sugli scudi i concorrenti del 21. Questa volta è l’ottimo Alberto Barbolini a primeggiare nella sua categoria e collocarsi sul gradino più alto del podio, con Matilde Piazza bravissima terza sul fronte femminile dei Cuccioli, seguita da un’Aurora Romano quarta. Piccolo contrattempo invece per Sofia Brizzi la quale, tra le candidate al successo, si deve arrendere per un problema tecnico. All’esordio pure il piccolo Francesco Menchini con una buona prova nella categoria Superbaby (debutto assoluto in una competizione).