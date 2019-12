Ceccaroni marca Ragusa oppure Federico Ricci

Fuori provincia - "Ultimamante ci capita di subire gol alla prima azione degli avversari, dobbiamo quindi essere più determinati, con il Pescara però c’è stata una grande reazione da parte della squadra". Alessio Dionisi l'ha mandato in campo in un momento di emergenza e poi ha scoperto di avere un terzino sinistro affidabile. E lui, Pietro Ceccaroni, non ha più smesso di inanellare prove convincenti. Il difensore sabato si troverà di fronte il suo Spezia per la seconda volta in carriera dopo averlo battuto nel marzo scorso con il Padova. Alla soglia dei 24 anni - li compie il 21 dicembre - è forse arrivata la stagione della consacrazione anche in serie B. "Siamo sulla buona strada, ora dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. La classifica è molto corta, dovremo portare a casa più punti possibile nelle partite che ci saranno sino alla sosta. Siamo una buona squadra, con diverse alternative ed il mister è bravo a tenerci tutti sul “pezzo”, perchè chiunque abbia giocato ha sempre fatto bene e questo aspetto alza il livello degli allenamenti e della squadra", dice al sito ufficiale dei lagunari.



Si troverà di fronte uno tra Antonino Ragusa o Federico Ricci. "Lo Spezia è una squadra forte che ora è in buon momento. Conosco il loro valore, sono in salute ma li affronteremo preparando al meglio la sfida come sempre con l’obiettivo di ottenere il massimo. Il loro obiettivo sono i playoff, non sono partiti come si aspettavano però ora stanno dimostrando il loro valore e faranno sicuramente un buon campionato. Noi dobbiamo migliorare nei risultati in casa, possiamo farlo perché anche tra le mura amiche abbiamo fatto delle buone prestazioni raccogliendo però meno di quanto avremmo meritato”-