Ceccaroni e il Venezia in isolamento e in attesa di capire se giocheranno

Fuori provincia - E' tutto per il Venezia l'hotel di Mestre dove la squadra lagunare è in isolamento da lunedì, quando è risultato positivo uno dei calciatori arancioneroverdi. L'unico in quarantena obbligatoria a casa, mentre i colleghi fanno la spola tra le camere, rigorosamente singole, e il campo di allenamento per continuare a preparare la partita di sabato contro il Pordenone. Tra questi anche Pietro Ceccaroni, spezzino e giocatore dello Spezia in prestito in Laguna. Il match di Trieste contro i friulani rimane ad oggi in forte dubbio.

La modifica al protocollo sanitario che permetterebbe al Venezia di scendere in campo, lasciando il solo contagiato a casa, non è ancora stata formalizzata nonostante gli annunci. Da un lato c'è l'apertura del Comitato tecnico scientifico, che ha già dato via libera, e la sponda del ministro della salute Roberto Speranza. Dall'altra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora che invece ha chiaramente detto a Porta a Porta che per accogliere la modifica entro sabato 20 giugno non ci sarebbero i tempi tecnici. Le prossime ore sono decisive per capire da che parte piegherà la bilancia della politica romana su un caso che rischia di mettere in crisi la ripresa dell'intera serie B.