Camminatori e pellegrini, un questionario sostenuto dall'associazione delle Vie Francigene

Fuori provincia - La casa editrice Terre di Mezzo ha avviato un'indagine sul mondo dei cammini. "Due anni fa - spiegano - abbiamo raccolto le esperienze di pellegrini e viandanti lungo i cammini in Italia. Anche oggi, dopo un’estate così particolare, che ci ha fatto scoprire ancor più il valore del camminare, ti chiediamo di condividere la tua esperienza: la tua voce è importante per costruire un nuovo sguardo, al servizio di tutti, su questo meraviglioso mondo.



L'Associazione Europea Delle Vie Francigene AEVF promuove il questionario e sarà presente a "Fa' la Cosa Giusta!", la fiera nazionale del consumo critico e delle scelte di vita sostenibili, che si terrrà nei giorni il 27/28/29 Novembre a Milano dove saranno presentati i dati raccolti che verrano messi a disposizione di tutti, in particolare delle associazioni che curano i Cammini e delle istituzioni, e serviranno a tutelare sempre di più il grande patrimonio di Vie.



Il questionario richiede pochi minuti, lo trovate qui: https://www.terre.it/cammini-percorsi/questionario-terre-di-mezzo-io-e-il-mio-cammino/