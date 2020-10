Callejon si candida: "Sto bene, se il mister mi vuole utilizzare..."

Fuori provincia - "Io in doppia cifra? Speriamo. A Napoli ho segnato tanto, ho vissuto anni bellissimi. Mi auguro di riuscire a fare lo stesso anche a Firenze". Jose Maria Callejon cambia a 33 anni, dopo essere diventato una bandiera del Napoli con cui, in sette stagioni, ha segnato 80 reti e sfornato 80 assist. Domenica potrebbe esordire con la Fiorentina nella sfida allo Spezia. "Era arrivato il momento in cui la mia esperienza là doveva finire. Il lockdown mi ha dato modo di pensarci bene. Sono qui per aiutare i giovani e la società a crescere. C'è una bella squadra che può fare bene in stagione".

Attaccante esterno, nel 3-5-2 di Iachini è un po' da inventare. "Sono a disposizione del mister. Ho parlato con Franck (Ribery, ndr) e sono sicuro che ci divertiremo a giocare assieme. Ci tenevo a rimanere in Italia, dove la mia famiglia si trova molto bene. Il sogno? Vincere lo scudetto, ma non lo mettiamo come obiettivo. Penso solo a migliorare ogni giorno. Vengo dalla prima settimana di allenamento e ho lavorato molto bene. Ho buone sensazioni, sono un passo indietro ai miei compagni che hanno già giocato due partite. Provo ad arrivare al meglio già per domenica, nel caso il mister decida che tocca a me".