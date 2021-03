Cairo ora ce l'ha con gli arbitri: "Sempre e comunque danni al Toro"

Fuori provincia - Contesta il rigore concesso al Crotone (mani evidente di Ansaldi in area) e ne reclama un paio per il suo Torino. Così Urbano Cairo, patron dei granata, si è sfogato al termine di Crotone-Torino 4-2 ai microfoni di Gazzetta.it: "Tutti hanno visto cos’è accaduto. Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al VAR, in nessun caso. Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane”. Con due partite da recuperare ma solo 20 punti in classifica, la squadra di Davide Nicola ieri ha fornito una prestazione deludente sul campo dell'ultima in classifica ed è stata staccata ulteriormente dal Cagliari.