Cagliari, un solo risultato al Picco: "Mi tengo la ripresa con la Juve"

Fuori provincia - “Finora non abbiamo fatto punti contro le prime sette della classifica, bisogna invertire il trend e cercare di portare via quanti più punti possibile. Non dobbiamo puntare solo a vincere gli scontri diretti, anche contro le grandi squadre dobbiamo avere una mentalità, una voglia e una cattiveria certamente migliore di quella messa in campo oggi, se vogliamo arrivare in fondo al nostro obiettivo. Dobbiamo crescere, migliorare le nostre prestazioni, stare più attenti in determinati frangenti”. Lo ha detto Leonardo Semplici al termine di Cagliari-Juventus 1-3. Tre reti nel primo tempo di Cristiano Ronaldo hanno presto chiuso la contesa.

Sabato i sardi sono attesi al Picco per giocarsi punti fondamentali in chiave salvezza. I rossoblù hanno un solo risultato, essendo attardati di 4 punti da Spezia e Benevento, con il Torino che deve recuperare due partite e il Parma che ha accorciato a soli tre punti. "Ci concentriamo sullo Spezia, ma prima è meglio ripensare tutti, io in primis, a quel che è accaduto nel primo tempo. Ripartiamo subito dall'atteggiamento avuto nella ripresa, per preparare al meglio la partita di sabato”.