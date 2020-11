Fuori provincia - Terzo uruguaiano positivo in casa Cagliari. L'ultimo tampone mette fuori gioco anche Gaston Pereiro a poche ore dal match contro lo Spezia. Il calciatore, come da procedura, è stato prontamente sottoposto a isolamento. Hanno dato esito negativo tutti gli altri test ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra, che proseguirà l’isolamento fiduciario domiciliare con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita.