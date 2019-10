Bucchi aspetta lo Spezia: "Voglio un Empoli più cattivo nel chiuderla"

Fuori provincia - “Noi creiamo le condizioni per chiudere le gare, quindi c'è un po' di rammarico per il pareggio di Trapani. Contro lo Spezia scendiamo in campo per giocare bene e cercare di vincere. Voglio vedere lo stesso Empoli ma più cattivo, con la voglia di non subire gol e di arrotondare il punteggio. Quella dev'essere l'interpretazione della partita”. Così Cristian Bucchi, tecnico dell'Empoli, in vista dell'arrivo dello Spezia Calcio. “Guardiamo sempre il nostro avversario perché ogni squadra ha le proprie qualità. Lo Spezia ha avuto delle difficoltà giocando sempre delle buone partite, è una squadra in salute che gioca un buon calcio. Sarà bella da giocare perché anche noi facciamo una squadra propositiva. Loro sono sempre arrivati ai playoff negli ultimi anni ma poi sono stati anche sfortunati nei momenti topici. Gli episodi sono fondamentali negli scontri diretti. Hanno raggiunto comunque buoni risultati pur non centrando la serie A che ti cambia la vita. Ci giochiamo punti importanti".