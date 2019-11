Bruccini punta lo Spezia: "Venerdì dobbiamo fare punti a tutti i costi"

Fuori provincia - Stagione da incorniciare fino ad oggi per Mirko Bruccini. Lo spezzino, alle soglie dei 34 anni, ha già siglato 4 reti in questo campionato prendendosi anche la maglia di capitano del Cosenza in più di un'occasione. Venerdì sera per lui un'altra sfida alla sua ex squadra. "In casa dobbiamo assolutamente fare punti contro lo Spezia - ha detto al termine della partita contro l'Ascoli - Sapevamo che vincere qui poteva darci ossigeno in classifica, visto che venivamo da prestazioni buone e risultati positivi. Abbiamo le potenzialità per fare un ottimo campionato, ma dobbiamo affrontare le partite con più cattiveria".