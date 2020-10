Blu Sport di questa settimana tratta il turismo nautico

Fuori provincia - La puntata 11 di Blu Sport di questa settimana è’ uno speciale sul turismo nautico. Il turismo nautico e’ un settore che nonostante il virus e il momento difficile della nostra economia,sta vivendo un buon momento ma la carenza di decreti attuativi rendono difficile noleggiare e locare imbarcazioni con o senza skipper per scoprire le bellezze marine dell’Italia.

Il settore è ancora regolamentato da norme inadeguate alle richieste del mercato, al microfono di Floriano Omoboni importanti esponenti del turismo, nautica, politica ed economia come gli ammiragli Pettorino, comandante generale delle Capitanerie e Carlone del dipartimento della Liguria,l’europarlamentare Fidanza e il presidente della Liguria Toti, il dott.Perocchio di Confindustria Nautica,il dott.Morelli di Federturismo,Il broker assicurativo Tayar, Luciano Rigli di Astoi, l’associazione dei tour operator e agenzie di viaggio ed il legale Zunarelli docente di diritto marittimo all’Università di Bologna, parlano di turismo nautico e delle sue grandi e possibili potenzialità’ di sviluppo.

Blu sport è’ in onda su Sportoutdoor.tv la multipiattaforma tv/web dedicata allo sport, nautica e turismo programmata su 3 tv nazionali + network di 100 tv locali + 3 tv internazionali oltre che social,web e App Sportoutdoor.tv. Primo passaggio Tv nazionale su Sportitalia importante tv sportiva mercoledì 14/10 h 22 + TvSvizzeraItaliana venerdì 16/10 h 21+ Odeon + 100 tv locali. + social + app +web+Canton Ticino+ Croazia e Romania.