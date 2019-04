Bjelica vince lo scudetto in Croazia con la Dinamo

Campione con sei giornate d'anticipo.

Fuori provincia - Con la vittoria ottenuta ieri sul campo dello Slaven Belupo, la Dinamo Zagabria di Nenad Bjelica si è laureata campione di Croazia portandosi a 23 punti dal Rijeka. Grande soddisfazione per l'ex allenatore dello Spezia che dopo l'ottimo cammino in Europa League terminato ai sedicesimi contro il Benfica, è riuscito a conquistare lo scudetto.

“Congratulazioni a tutti i giocatori – ha scritto Nenad sulla sua pagina Facebook – ai tifosi e a tutte le persone che hanno permesso alla Dinamo di essere di nuovo il miglior club croato. Grazie a tutti!”. Con l'allenatore hanno gioito anche altri due ex dello Spezia: Situm in campo e Orsic in panchina. Per la Dinamo si tratta del ventesimo titolo dopo i quattro conquistati ai tempi della Jugoslavia.