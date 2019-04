Fuori provincia - Con la vittoria del campionato, sarà Champions League il prossimo anno per Nenad Bjelica. Il tecnico ex Spezia ha infatti firmato un nuovo contratto con la Dinamo Zagabria per allenare la formazione della capitale per altre due stagioni. Usciti dall'Europa League, c'è ancora la Coppa di Croazia che potrebbe finire in bacheca nelle prossime settimane.