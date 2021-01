Bidaoui firma per l'Ascoli, Mato Milos raggiunge di nuovo Bjelica

Fuori provincia - Due ex aquilotti si accasano nello stesso giorno. Soufiane Bidaoui torna in serie B con l'Ascoli dopo aver lasciato lo Spezia lo scorso giugno. Fu l'unico della truppa a non estendere fino ad agosto il suo rapporto con i bianchi e quindi non partecipò agli ultimi due gloriosi mesi della stagione culminati con la promozione in serie A. Ma oggi è stata anche la giornata della presentazione di Mato Milos all'Osjiek di Nenad Bjelica. L'esterno torna agli ordini del tecnico che lo allenò per due stagioni allo Spezia tra 2014 e 2015.