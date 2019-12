Benevento schiacciasassi, vittoria per 2-0 in casa del Livorno

Fuori provincia - La capolista Benevento si conferma inarrestabile e, alla prima in panchina di Tramezzani, batte 0-2 il Livorno. I giallorossi di Pippo Inzaghi espugnano per la prima volta nella storia l’Armando Picchi con una grande prova di maturità. Al 12' sul primo corner del match ospiti in vantaggio: passaggio corto di ritorno, Kragl piazza da campione nel sette opposto per l’1-0 dei campani.

Il raddoppio al 40' della ripresa. Da una punizione apparentemente innocua, Morganella è goffo nell’anticipo e offre un assist a Letizia che entra in area e trafigge Plizzari fissando il punteggio sullo 0-2 finale e opzionando il titolo di campione d’inverno per i giallorossi. Per Tramezzani resta l’amaro in bocca con il Livorno ultimo a quota 11 punti.