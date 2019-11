Benevento e Pordenone: due vittorie che valgono primo e secondo posto

Fuori provincia - Dopo l'1-1 tra Pescara e Cremonese di ieri e in attesa dei risultati di Empoli-Venezia, iniziata alle 18, di Cittadella-Pisa, Ascoli-Cosenza e Spezia-Frosinone in programma domani, e di Chievo-Entella che si disputerà lunedì, la Serie B registra i risultati dei quattro scontri andati in scena nel pomeriggio: le vittorie di Trapani, Juve Stabia, Pordenone e Benevento ai danni di Livorno, Salernitana, Perugia e Crotone.



Benevento-Crotone 2-0



Il Benevento mette il turbo e vola sempre piu’ in alto. La squadra di Pippo Inzaghi si aggiudica il big match contro il Crotone. Davanti a piu’ di diecimila spettatori la formazione sannita conquista l’ennesima vittoria dando dimostrazione di essere al momento la regina del campionato di Serie BKT. Dopo dieci minuti il Benevento sblocca la gara. Viola viene atterrato in area da Crociata. Dal dischetto lo stesso Viola timbra il vantaggio giallorosso. Il Crotone prova a rientrare in partita, ma e’ sempre la squadra di Inzaghi ad avere in mano il pallino del gioco. Nella ripresa i giallorossi resistono in modo granitico di fronte alle avanzate crotonesi e nel finale chiudono la sfida con un sinistro magnifico di Improta.



Juve Stabia-Salernitana 2-0



La Juve Stabia si aggiudica una vittoria fondamentale in chiave salvezza battendo al Romeo Menti la Salernitana grazie al duo Cisse-Canotto. I gialloblu’ passano in vantaggio in apertura grazie ad un guizzo dell’attaccante guineano che sfrutta una verticalizzazione di Calo’ per battere Micai. I gialloblu’ sfiorano il raddoppio con Bifulco prima di subire la reazione della Salernitana, vicina al pari con un palo di Jallow ed uno spettacolare tuffo di testa di Giannetti. Nel recupero annullata una spettacolare sforbiciata di Calo’ per una posizione di fuorigioco millimetrica. Nel secondo tempo la Salernitana cinge d’assedio la retroguardia locale ma la sterilita’ del suo reparto offensivo non impensierisce piu’ di tanto gli stabiesi che raddoppiano in contropiede, in pieno recupero, con Canotto.



Livorno-Trapani 1-2



Il Livorno perde in casa lo scontro da vincere a tutti i costi contro il Trapani (1-2). La squadra siciliana vince facendo una partita diligente ed a filo di gas. La partita: al 6' Cross di Marsura, colpo di testa bellissimo di Raicevic, miracolo di Carnesecchi. Al 15' incursione personale e tiro incrociato di Porcino con Carnesecchi devia in corner. Al 34' su azione conseguente al secondo angolo del Trapani, gli ospiti si trovano con Pettinari abile in rovesciata ad indovinare l’angolo giusto per il vantaggio. Al 45' un tiro dalla distanza di Taugordeau respinto da Zima, viene ripreso da Pettinari che firma il raddoppio. Ripresa con il Livorno che accorcia subito: Raicevic appoggia per Mazzeo che dal limite la mette nel sette alla destra di Carnesecchi per l’1-2 finale.



Pordenone-Perugia 3-0



Ancora uno stop per il Perugia. Allo stadio Friuli il team di Massimo Oddo ha subito la seconda battuta d’arresto consecutiva, al cospetto di un Pordenone sempre piu’ proiettato verso i vertici della classifica. A decidere l’incontro sono state le reti di Gavazzi, Ciurria e Mazzocco, siglate tutte nel secondo tempo. Al 10' infatti, il numero 7 neroverde conclude dal limite, con il pallone che prima colpisce l’interno del palo piu’ lontano e poi si insacca alle spalle di Vicario. Sette minuti piu’ tardi, un sinistro di Ciurria, ottimamente servito da Strizzolo, gonfia nuovamente la rete del Perugia e a tre minuti dal novantesimo Mazzocco, entrato alla mezzora, mette il sigillo personale al match per il 3-0 finale.