Benevento battuto dal Napoli, sabato prossimo le streghe al Picco

Fuori provincia - Rispetta i dettami del pronostico il derby campano tra Napoli e Benevento, andata in onda al 'Maradona' stasera alle 18.00. I padroni di casa si sono imposti per 2 a 0 sulle streghe, con reti di Mertens e Politano. Il Benevento resta quindi a quota 25 punti, gli stessi dello Spezia. Le Aquile di mister Italiano se la vedranno con Lapadula e soci sabato prossimo, 6 marzo, al Picco. Uno scontro salvezza fondamentale al quale le due neopromosse arriveranno dopo il turno infrasettimanale che vedrà lo Spezia ospite della Juventus (martedì alle 20.45) e il Benevento accogliere il Verona (mercoledì alle 20.45). Due avversari ostici, i quali tra l'altro si sono affrontati nel corso della giornata corrente, pareggiando 1 a 1 in terra scaligera.