Benevento-Trapani apre la giornata di serie B

Fuori provincia - Quindicesima giornata della Serie BKT alle porte con il Benevento che apre il turno al Vigorito contro il Trapani con l’obiettivo di allungare in classifica e compiere un altro passo verso la promozione in A. Per il Crotone altro scontro diretto dopo quello contro il Cittadella (che giocherà in casa contro la Salernitana) stavolta a Pordenone. Per il Perugia invece sfida al Cosenza al Curi. Cerca la prima vittoria sulla panchina dell’Empoli Roberto Muzzi che sfida al Castellani l’Ascoli, Baroni con la sua Cremonese affronta il ChievoVerona al Bentegodi. Per il pescara impegno casalingo contro il Venezia, cercano di lasciare le zone basse invece Spezia e Livorno, avversarie di turno al Picco. Sfida tra neopromosse all’Arena Garibaldi dove il Pisa riceve la Virtus Entella. La Juve Stabia invece se la vedrà col Frosinone.