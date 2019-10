Benevento-Perugia vale il primato, il Trapani di scena a Chiavari

Fuori provincia - Dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo la Serie BKT con l’ottava giornata. Big match al Vigorito dove Benevento-Perugia può valere il primato in classifica. I sanniti, ancora imbattuti in campionato, ricevono il Perugia di Oddo, distante un punto dalla vetta. Si ripropone quindi la sfida “mondiale” tra i due allenatori, compagni di squadra al Milan e campioni del mondo nel 2006 con la Nazionale azzurra. Sperano di approfittare dello scontro diretto del Vigorito il Crotone, in campo a Pisa, l’Empoli, che ospiterà la Cremonese in un altro big match di giornata, e la Salernitana che cerca il poker di successi in trasferta in casa del Venezia. Il turno si aprirà al Tombolato con il Cittadella che riceve il Cosenza, unica squadra senza vittorie in campionato, mentre il posticipo del lunedì vedrà di fronte il Frosinone e il Livorno. Gara insidiosa per il ChievoVerona che riceve un Ascoli reduce da 2 k.o. di fila, sfide tra neopromosse al Comunale di Chiavari, dove la Virtus Entella affronterà il Trapani, e al Menti dove la Juve Stabia riceve il Pordenone. Completa il quadro Pescara-Spezia.