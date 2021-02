Fuori provincia - Una giornata a Bani e Brugman del Parma. Come previsto, il giudice sportivo di serie A ferma i due calciatori di D'Aversa in vista della partita del Picco. Con loro, obbligati in tribuna anche Djimsiti (Atalanta), Glik (Benevento), Hickey (Bologna), Danilo (Juventus), Escalante (Lazio), Hakimi (Inter), Adrien Silva (Sampdoria), Pereyra e Zeegelaar (Udinese). Squalificati tra i tecnici Gasperini e Filippo Inzaghi.