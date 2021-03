BB Competition e Claudio Arzà al via della Coppa Rally di Zona

Fuori provincia - E’ pronto ad impugnare nuovamente il volante della Citroën C3 R5, Claudio Arzà. Il presidente della scuderia BB Competition vedrà l’avvio della propria programmazione sportiva concretizzarsi sulle strade dell’appuntamento inaugurale della Coppa Rally di Zona, articolato nel fine settimana con le prove speciali “disegnate” tra Mediavalle e Garfagnana, teatro del Rally Il Ciocco. Sul sedile della vettura, già utilizzata con ampia soddisfazione nella passata stagione ed al centro di una collaborazione tra il team PRT di Daniele Pellegrineschi e G.Car Sport, il pilota spezzino cercherà di elevarsi ai vertici del confronto alimentando le prospettive di una stagione che lo vedrà affrontare, oltre alla Coppa Rally di Zona, anche il Campionato Italiano WRC. Al fianco di Arzà, nel ruolo di copilota, siederà Massimo Moriconi mentre, dal punto di vista tecnico, la vettura sarà equipaggiata con pneumatici Michelin, marchio al centro di una serie che lo stesso driver ha posto come obiettivo in entrambi i contesti in programma. Sulle prove speciali del “Ciocco”, nel format valido per la Coppa Rally di Zona, riporranno le proprie ambizioni anche Nicola Angilletta e Michael Adam Berni, chiamati ad esprimersi sulla Peugeot 106 Kit “gommata” Michelin messa a disposizione dal team SMD Racing. Per l’equipaggio, reduce da un Rally del Carnevale archiviato sul podio di classe, l’occasione per elevarsi sulle strade dell’appuntamento toscano più atteso.



Sarà dunque un fine settimana da vivere su due fronti, quello che interesserà BB Competition. La squadra spezzina sarà impegnata - oltre che sulle strade del “Ciocco” - anche sul tracciato del Castelletto Circuit, a Castelletto di Branduzzo, teatro del Motors Rally Show Pavia. A rappresentare la scuderia saranno Stefano Iani e Fabio Spinetta, intenti a proseguire un percorso incentrato nell’utilizzo della Honda Civic di classe A7. Sull’asfalto pavese saranno presenti anche Mirco Martinetti e Luca Lorenzini, su Renault Clio Williams di classe N3, allo “start” di un appuntamento articolato su sei prove speciali, contesto che vedrà - per la prima volta - il pilota confrontarsi al di fuori dei confini regionali. Ad assistere i due equipaggi dal punto di vista tecnico sarà la stessa BB Competition.