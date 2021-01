Awua ritrova Modesto, va in prestito alla Pro Vercelli fino a giugno

Fuori provincia - Un'operazione impostata ormai da dicembre. Lo Spezia scontento dello scarso minutaggio di Theophilus Awua al Cittadella, un tecnico come Francesco Modesto che dovunque vada fa sempre per primo il nome del nigeriano. Perché lo ha allenato al Rende e il centrocampista in quella stagione segnò 6 reti giocando in pratica in ogni zona del campo. Da ieri si sono riuniti alla Pro Vercelli, dove Teo va in prestito fino a fine stagione ma con un contratto firmato fino al 2023 con Via Melara.