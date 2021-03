Atletica Spezia Duferco protagonista a Campi Bisenzio davanti a Stefano Mei

Fuori provincia - Sabato e domenica al parco di Villa Montalvo è andata in scena la "Festa del cross", dedicata ai campionati italiani di corsa campestre. La manifestazione è stata organizzata dall’Atletica Campi con Fidal e il Comune di Campi Bisenzio e si sono sfidati in gara quasi 2000 atleti provenienti da tutta Italia. In campo anche un ‘esercito’ di volontari: circa 120 nell’arco delle due giornate, dell’Atletica Campi e della Firenze Marathon, oltre una trentina della Protezione civile di Campi, tutto per garantire il pieno rispetto delle normative anti diffusione Covid -19.



Sotto lo sguardo del neo presidente nazionale Fidal Stefano Mei la società Atletica Spezia Duferco si è distinta con i suoi atleti e atlete. Si registra un ottimo decimo posto della squadra categoria Allieve trascinata dall'eclettica Emma Panettieri al 18° posto individuale, insieme a Straistaru, Rebecchi e Fkari. Nella categoria cadette, podio sfiorato ma spettacolare ed emozionante quarto posto per Elena Irbetti, ragazza dal grande talento che conferma le sue grandi qualità. Bravissima Alice Franceschini 26° nella 8 km assolute. Nella categoria assoluti, Andrea Del Sarto 61° e trascinatore della squadra al 45° posto. Nel cross corto maschile ottima prova delle due staffette 4x2 km. Al 19° posto il quartetto Pettirosso,Vanelli, Bonazzi e Del Sarto, al 28° posto l'altra staffetta composta da Brioli, Danese,Torri e Niccolai. Eccellenti risultati frutto di una programmazione societaria.