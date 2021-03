Fuori provincia - Ha chiesto il cambio nel secondo tempo Duvan Zapata, dopo aver speso moltissimo nella partita contro l'Inter. In ottica turn over, potrebbe toccare a Muriel venerdì sera contro lo Spezia partire dal primo minuto. Sicuri assenti Hateboer e Sutalo, infortunati, ha invece giocato solo un tempo Ilicic. Meno di dieci minuti per Palomino e Pasalic, che si candidano quindi ad una maglia da titolare insieme a Caldara al posto di Djimsiti.