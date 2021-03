Atalanta bella e sconfitta, Gasperini: "Soddisfatti della prestazione"

Fuori provincia - Con un gol di Skriniar l'Inter supera l'Atalanta nel posticipo del lunedì sera. Ai punti molto meglio gli ospiti, che impostano un match di grande intensità ma vengono fermati da Handanovic. “La prestazione non mi lascia rammarico, il risultato sì - dirà Gian Piero Gasperini a fine match -. Ho visto più partite in una partita, anche dopo il gol preso c'è stata una buona reazione. Nello spogliatoio? Siamo dispiaciuti perché riteniamo di non meritare la sconfitta, ma dobbiamo trarre anche da questa serata un insegnamento che ci aiuti a crescere. Dobbiamo essere soddisfatti di ciò che stiamo facendo”.

Marten de Roon è dello stesso avviso: "La partita è stata decida da un episodio, noi abbiamo fatto una buona partita. C'è rammarico, secondo me abbiamo dominato dal punto di vista del gioco. Attaccavamo con nove-dieci giocatori, ma se non segni questo fa la differenza. Siamo ancora in lotta per i primi quattro posti, siamo fiduciosi”. Venerdì sera arriva lo Spezia al Gewiss Stadium, il martedì successivo il viaggio a Madrid per sfidare il Real dopo una partita d'andata segnata dall'espulsione di Freuler apparsa più che discutibile.