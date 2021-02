Assoluti indoor 2021, Alice Franceschini, buon tempo ad Ancona

Fuori provincia - Atletica Spezia Duferco sugli scudi ai campionati italiani assoluti indoor 2021 in corso ad Ancona. La società sprugolina è stata rappresentata egregiamente da Alice Franceschini: grazie alle ottime prestazioni dell’ultimo mese, è infatti riuscita ad ottenere il pass per la rassegna tricolore, molto più complicato in questa stagione per via delle limitazioni per il Covid. Nei 3000m ha chiuso in decima posizione con 10:05:57, vicina al suo record personale stabilito recentemente.