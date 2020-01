Asencio illude il Cosenza, rimonta Ventura che torna a vincere

Fuori provincia - Vittoria in rimonta per la Salernitana sul Cosenza. Finisce 2-1 per la squadra di Ventura che ribalta la gara dopo essere stata in svantaggio. Subito Cosenza che, al primo affondo, trova il gol. Punizione di Bruccini, Asencio prende il tempo a Migliorini e di testa supera Micai. La Salernitana si riorganizza e al 31' trova il pari. Lombardi dalla destra penetra in area di rigore e calcia in diagonale, superando un colpevole Perina. Nel finale di tempo, la formazione di casa trova il vantaggio. Lombardi serve Akpa Akpro che triangola con Gondo. Dal limite il franco-ivoriano supera un Perina ancora incerto. Nella ripresa il Cosenza sfiora il pari al 39', con Riviere che in area di rigore si gira e calcia di poco a lato.