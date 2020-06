Ascoli in caduta libera, battuto in casa dal Perugia

Fuori provincia - Perugia vittorioso ad Ascoli grazie al classe 2000 Nicolussi Caviglia, al suo primo gol dopo 29 gare nei campionati professionistici fra Juventus e Perugia. Gli umbri salgono così a 39 punti, rilanciandosi in ottica qualificazione ai playoff, mentre i marchigiani rimangono fermi a 32.



Primo tempo abbastanza bloccato e privo di grandi occasioni, nella ripresa si aprono un po’ gli spazi ma i ritmi faticano ad alzarzi. Il gol del Grifo arriva al 27' della ripresa: Iemmello riesce a crossare dal fondo recuperando una sfera che sembrava ormai destinata a uscire in fallo di fondo, sul secondo palo irrompe Hans Nicolussi Caviglia che di testa trova il gol che vale tre punti d’oro per i ragazzi di Cosmi.