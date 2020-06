Ascoli-Cremonese domani in campo: la serie B riparte dal recupero

Fuori provincia - Ascoli-Cremonese, gara valevole per la 25a giornata della regular season della Lega B 2019/20, era originariamente in programma sabato 22 febbraio e venne rinviata in seguito a decisione del Prefetto di Ascoli Piceno. La gara si recupera con le due squadre che, nel frattempo, hanno cambiato entrambe allenatore: la sfida del 22 febbraio avrebbe visto in panchina Roberto Stellone per i bianconeri e Massimo Rastelli per i grigiorossi, oggi si sfidano Guillermo Abascal e Pierpaolo Bisoli. La Serie BKT 2019/20 riparte dopo 99 giorni dall’ultima partita, 9 marzo scorso, ChievoVerona-Cosenza 2-0, posticipo della 28a giornata. Da allora sono passati 22 giorni di marzo, 30 di aprile, 31 di maggio e 16 di giugno.