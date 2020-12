Arbitra il sardo Giua a Crotone, con lui una vittoria in trasferta

Fuori provincia - Sarà Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere il match di campionato tra Crotone e Spezia valevole per l’undicesima giornata della Serie A. Gli assistenti saranno Enrico Caliari di Legnago e Daniele Marchi di Bologna. Quarto uomo Ivano Pezzuto di Lecce. Addetti al VAR Aleandro Di Paolo e Pasquale De Meo di Foggia.

Sono in pratica cresciuti assieme lo Spezia ed il fischietto sardo. Dal primo incrocio nel 2011 con la Primavera, poi il Torneo di Viareggio e infine le direzioni di gara in serie B e Coppa Italia. Non buono però lo score in trasferta con gli aquilotti con tre sconfitte a Salerno, Carpi e Cremona ed un solo successo sul campo del Benevento per 2-3.