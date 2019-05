Ansia Verona, si fermano sia Pazzini che Bianchetti

Fuori provincia - Si gioca tutto in casa contro il Foggia, che a sua volta va al Bentegodi per salvarsi con le unghie e con i denti. Il Verona è il grande malato delle pretendenti ai playoff e da ieri hanno aggiunto un carico di sfortuna ulteriore alla propria stagione. Un problema muscolare ad un flessore ha mandato negli spogliatoio Giampaolo Pazzini anzitempo nell'allenamento di mister Aglietti, appena arrivato in gialloblù. E altri due senatori hanno dato forfait, ovvero Matteo Bianchetti e Gianni Munari, rispettivamente per un fastidio al ginocchio sinistro e per un fastidio al polpaccio sinistro.