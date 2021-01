Andrea Leonardi confermato presidente della II^ zona FIV

Fuori provincia - Sarà ancora Andrea Leonardi il presidente della seconda zona FIV, che comprende la Toscana e La Spezia. Il 53enne livornese è stato riconfermato nella carica e coordinerà il lavoro di oltre settanta tra circoli e associazioni sportive. "Con la definizione delle cariche Zonali, tutta la Federazione è adesso pronta a lavorare per questo quadriennio che sappiamo sarà molto impegnativo - ha detto Francesco Ettorre, presidente nazionale FIV -. Voglio complimentarmi con tutti gli eletti e anche con tutti i candidati per la passione e l'impegno dimostrati, auguro un buon lavoro ai nuovi Presidenti e membri dei Comitati, come sempre il Consiglio lavorerà in stretta sintonia con il territorio che riveste un'importanza decisiva."