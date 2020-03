Ancora un ribaltone a Cremona, tocca a Bisoli salvare la squadra

Fuori provincia - Massimo Rastelli esonerato per la seconda volta in stagione. A Cremona non c'è pace. Terzo cambio in panchina per i grigiorossi, autori di un mercato di altissimo profilo che però non si è tradotto in campo nei risultati attesi. Anzi, la squadra del patron Arvedi è in piena zona retrocessione e si affida ora Pierpaolo Bisoli per salvare la stagione. Con lui il vice Simone Groppi, ex aquilotto della promozione in serie B nel 2006. Rastelli-Baroni-Rastelli-Bisoli, questo il rimo degli avvicendamenti. La Cremonese domani affronta il Frosinone e quindi può incidere sulla corsa al secondo posto.