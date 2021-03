Anche il Crotone sconfitto in rimonta, un crollo che sa di serie B

Fuori provincia - Un primo tempo perfetto, una ripresa terrificante. Il Crotone si illude e crolla contro il Bologna nella prima partita di questo sabato di serie A. Avanti per due reti alla fine del primo tempo - gol di Messias e Simy - dall'ora di gioco in poi gli uomi di Serse Cosmi vengono raggiunti - Soumaoro e Schoute tra 62' e 70' - e infine superati nel finale da una rete di Skov Olsen al minuto 84. Speranze salvezza al lumicino per i calabresi, gli uomini di Mihajlovic salgono invece a 34 e dormono ormai sonni tranquilli.