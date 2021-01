Amarcord Spezia, domani sera è subito Bartolomei contro Mora

Fuori provincia - Un calendario canaglia li mette subito uno di fronte all'altro. In serie B posticipo domenica tra Cremonese e Spal domani sera, ovvero i club dove si sono accasati di recente Paolo Bartolomei e Luca Mora. Le due mezzali della promozione in serie A dello Spezia Calcio subito di fronte l'uno all'altro. Compagni di spogliatoio per due anni in aquilotto, spesso titolari prima con Pasquale Marino e poi con Vincenzo Italiano, sono scesi di categoria per cercare di scalare la classifica ancora una volta in carriera. Bartolomei è subito titolare con Pecchia, Mora è arrivato di recentissimo ma potrebbe già trovare minuti. Un occhio allo streaming, domani sera, sarà difficile non darlo...