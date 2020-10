Altri positivi nell'under 21 azzurra, ma i tre aquilotti sono ok

Fuori provincia - Islanda-Italia under 21 non si giocherà. Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri all'arrivo in aeroporto ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata di ieri. Dei tre, un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato dallo staff medico della Nazionale.Gli altri due positivi, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo tampone per una ulteriore verifica della positività. Nessuno dei tre giocatori dello Spezia - Maggiore, Marchizza e Pobega - è coinvolto.

Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati in Italia dall'inizio del raduno. La FIGC si è attivata tempestivamente per valutare, con la UEFA e le autorità sanitarie locali, tutte le misure da adottare. Ulteriori informazioni saranno comunicate nelle prossime ore.