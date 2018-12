Allo stadio nessun disordine, la violenza si sposta in autostrada

Il report dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive: napoletani, laziali e romanisti i più "attivi" tra casello e casello.

Fuori provincia - L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha stilato anche quest'anno il report sui campionati di calcio 2017/18, lanciando un nuovo allarme. Il raffronto conferma la generale tendenza negativa già evidenziatasi per il girone di andata, anche se è contenuto il divario della forbice con i dati dello scorso anno. La serie A si posiziona all’apice del podio-criticità con l’incremento più rilevante; si conferma di contro una ripresa della partecipazione di pubblico allo stadio, (un milione circa in più rispetto ai 8.400.000) anche in trasferta, passati da 267mila a quasi 400mila.

Praticamente nulli gli incidenti allo stadio o nelle immediate vicinanze, mentre si registra una pericolosa ripresa di condotte delinquenziali o incivili lungo le vie di trasporto, specie stradali, passati da 93 a 120 episodi. Protagonisti in tale ambito i tifosi della serie A (da 45 a 65), seguiti dalla Lega Pro (da 23 a 35) ed infine la serie B (da 25 a 20). La foto dell’andamento, ricca di punti fuori fuoco, appare ancora il risultato dell’assenza del mondo-calcio nella cogestione dell’evento sportivo e che fa presumere, anche per la prossima stagione, il consueto, massimo sforzo delle Forze dell’ordine.



Gli incontri con feriti sono aumentati da 52 a 63, i feriti tra le forze dell’ordine aumentati da 46 a 58, gli steward da 8 a 17, gli arrestati sono passati da 29 a 72 e le persone denunciate da 951 a 1023. Sono diminuiti solo i feriti tra i civili, da 48 a 46. In numeri assoluti l’impiego delle forze dell’ordine ha subito un decremento di circa 8mila unità (da 185.784 a 177.341), pari

al 4,5% rispetto alla stagione 16/17, ma il dato è condizionato dal minor numero di gare (-145). L’impiego medio nelle 1.899 gare risulta in generale aumentato del 2,2% (da 91 a 93 unità a partita), con un incremento del 4,5% in A (da 202 a 211) ed una diminuzione in B del 3% (da 105 a 102) e in Lega Pro del 6% (da 49 a 46).

Le condotte incivili o delinquenziali in ambito autostradale sono state 135: la "classifica" di demerito vede in testa il Napoli (15), seguito da Lazio (13), Roma (12), Inter (9) e poi Catania, Milan e Foggia a 5; Bari, Benevento, Pisa, Fiorentina, Brescia, Reggiana e Siracusa a 4. Infine altre 35 tifoserie sono state protagonista di altre 43 episodi. Sulla ferrovia invece si sono "distinte" le tifoserie di Varese (2) e poi a seguire Bologna, Carrarese, Empoli, Lucchese, Milan, Montevarchi, Pisa e Rimini per un totale di dieci episodi.