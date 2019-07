Alessandro Giannessi è in finale al challenger di San Benedetto

Fuori provincia - Torna a giocarsi una finale Alessandro Giannessi, che questa sera al centro tecnico Maggioni di San Benedetto del Tronto sfida l’argentino Renzo Olivo per aggiudicarsi il challenger marchigiano. Già finito ai gemelli Safanov il torneo di doppio (battuti i peruviani Galdos e Varillas), alle 21.15 va in scena la partita più attesa con un azzurro in gara. Lo spezzino ha battuto Arnaboldi nei quarti di finale per con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-6 e ha poi regolato trovando poi il vero exploit contro la testa di serie numero uno del torneo (Giannessi è il numero tre), ovvero lo slovacco Andrej Martin. Perso il primo set per 7-6, ha dominato il secondo con un secco 6-1 e poi strappato il 6-7 nel terzo.

In stagione il mancino cresciuto al Circolo Tennis Spezia ha già portato a casa il "Città di Vicenza" a maggio ed è in questo momento il numero 163 al mondo. Nell'albo d'oro della San Benedetto Tennis Cup figurano Matteo Berrettini (2017), Gianluca Naso (2012), Fabio Fognini (2009), Maximo Gonzalez (2008) e Stanislas Wawrinka (2003).