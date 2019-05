Alessandro Budel secondo alla Feralpisalò di Gianluca Andrissi

Fuori provincia - Avventura in panchina per Alessandro Budel. Entra in corsa come secondo allenatore di Damiano Zenoni alla Feralpisalò che si gioca i play-off promozione in serie C. L'ex centrocampista dello Spezia di Andrea Mandorlini aveva chiuso la carriera nel 2017 alla Pro Vercelli, poi una breve parentesi come commentatore tecnico a Dazn e ora il rientro nel mondo del calcio.